سعر LunaChow (LUCHOW)
سعر LunaChow (LUCHOW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 325.64K. يتم تحديث سعر LUCHOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LunaChow الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 367.03
- تغيير سعر LunaChow خلال اليوم هو -3.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.00B
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خلال اليوم، كان سعر LunaChow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LunaChow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LunaChow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LunaChow مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.70%
|30 يوم
|$ 0
|-39.61%
|60 يوم
|$ 0
|-5.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LunaChow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.19%
-3.70%
-64.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LunaChow (LUCHOW) is a decentralized ERC20 token on the Ethereum network. The token was inspired by Shiba Inu and Dogecoin. It is 100% community-driven. The token was launched with a unique aggressive burn structure. The team burned 99.9% of the total initial supply. No ICO, Private sale and zero team allocation.
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