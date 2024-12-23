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سعر Lumerin (LMR) المباشر لليوم هو USD 0.01532621 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.69M . يتم تحديث سعر LMR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lumerin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 179.53K - تغيير سعر Lumerin خلال اليوم هو +2.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 632.54M

أداء سعر Lumerin (LMR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lumerin مقابل USD هو $ +0.00030871 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lumerin مقابل USD هو $ -0.0060669691 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lumerin مقابل USD هو $ +0.0070998667 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lumerin مقابل USD هو $ -0.008948660808033606 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00030871 +2.06% 30 يوم $ -0.0060669691 -39.58% 60 يوم $ +0.0070998667 +46.33% 90 يوم $ -0.008948660808033606 -36.86%

تحليل سعر Lumerin (LMR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lumerin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01365386$ 0.01365386 $ 0.01365386 24 ساعة مرتفع $ 0.01549413$ 0.01549413 $ 0.01549413 عالية طوال الوقت $ 0.433274$ 0.433274 $ 0.433274 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) +2.06% تغير السعر (7 أيام) -9.10%

معلومات سوق Lumerin (LMR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: