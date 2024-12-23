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سعر LOULOU (LOULOU) المباشر لليوم هو USD 0.00259835 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.60M . يتم تحديث سعر LOULOU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LOULOU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06M - تغيير سعر LOULOU خلال اليوم هو -2.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر LOULOU (LOULOU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LOULOU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LOULOU مقابل USD هو $ +0.0007781920 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LOULOU مقابل USD هو $ -0.0002603333 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LOULOU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.45% 30 يوم $ +0.0007781920 +29.95% 60 يوم $ -0.0002603333 -10.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LOULOU (LOULOU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LOULOU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00244472$ 0.00244472 $ 0.00244472 24 ساعة مرتفع $ 0.00266396$ 0.00266396 $ 0.00266396 عالية طوال الوقت $ 0.01142393$ 0.01142393 $ 0.01142393 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -2.45% تغير السعر (7 أيام) +23.79%

معلومات سوق LOULOU (LOULOU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: