سعر LOULOU (LOULOU)
سعر LOULOU (LOULOU) المباشر لليوم هو USD 0.00259835. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.60M. يتم تحديث سعر LOULOU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LOULOU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06M
- تغيير سعر LOULOU خلال اليوم هو -2.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر LOULOU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LOULOU مقابل USD هو $ +0.0007781920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LOULOU مقابل USD هو $ -0.0002603333 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LOULOU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.45%
|30 يوم
|$ +0.0007781920
|+29.95%
|60 يوم
|$ -0.0002603333
|-10.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LOULOU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
-2.45%
+23.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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