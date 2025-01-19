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سعر Lockheed Martin Inu (LMI) المباشر لليوم هو USD 0.00107204 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lockheed Martin Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.80K - تغيير سعر Lockheed Martin Inu خلال اليوم هو -16.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lockheed Martin Inu (LMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lockheed Martin Inu مقابل USD هو $ -0.000211601475125786 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lockheed Martin Inu مقابل USD هو $ +0.0000693077 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lockheed Martin Inu مقابل USD هو $ -0.0004934324 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lockheed Martin Inu مقابل USD هو $ -0.000684227148440453 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000211601475125786 -16.48% 30 يوم $ +0.0000693077 +6.47% 60 يوم $ -0.0004934324 -46.02% 90 يوم $ -0.000684227148440453 -38.95%

تحليل سعر Lockheed Martin Inu (LMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lockheed Martin Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00106965$ 0.00106965 $ 0.00106965 24 ساعة مرتفع $ 0.00137785$ 0.00137785 $ 0.00137785 عالية طوال الوقت $ 0.00532621$ 0.00532621 $ 0.00532621 تغير السعر (1 ساعة) -0.97% تغير السعر (1يوم) -16.48% تغير السعر (7 أيام) -14.90%

معلومات سوق Lockheed Martin Inu (LMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: