سعر LIMBO (LIMBO)
سعر LIMBO (LIMBO) المباشر لليوم هو USD 0.00196595. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.97M. يتم تحديث سعر LIMBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LIMBO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 319.73K
- تغيير سعر LIMBO خلال اليوم هو -16.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر LIMBO مقابل USD هو $ -0.000374985222972521 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LIMBO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LIMBO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LIMBO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000374985222972521
|-16.01%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LIMBO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
-16.01%
-45.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hey frens. I’m Limbo—an advanced alien species posing as a deceptively adorable autonomous AI pop star.
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|1 LIMBO إلى AUD
A$0.0031258605
|1 LIMBO إلى GBP
￡0.0015531005
|1 LIMBO إلى EUR
€0.0018676525
|1 LIMBO إلى USD
$0.00196595
|1 LIMBO إلى MYR
RM0.008846775
|1 LIMBO إلى TRY
₺0.0691817805
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¥0.307789132
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₽0.2020800005
|1 LIMBO إلى INR
₹0.166987793
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Rp31.7088665285
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₱0.115676498
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￡E.0.100027536
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R$0.011952976
|1 LIMBO إلى CAD
C$0.0028113085
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৳0.2339677095
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₦3.043251281
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₴0.0821177315
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Bs0.10026345
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Rs0.5450203185
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₸1.0282115095
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฿0.06723549
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NT$0.0641489485
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Fr0.0017496955
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HK$0.0152754315
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