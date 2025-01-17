سعر KWAK (KWAK)
سعر KWAK (KWAK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 589.71K. يتم تحديث سعر KWAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KWAK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.50K
- تغيير سعر KWAK خلال اليوم هو +1.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KWAK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KWAK.
خلال اليوم، كان سعر KWAK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KWAK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KWAK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KWAK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.73%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KWAK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.77%
+1.73%
+2.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KWAK is a MEME developed on the MultiversX blockchain, offering various community tools for its users, such as a Telegram Bot, PFP Generator, and NFT auction challenges. KWAK aims to establish a unique brand identity that transcends web3, becoming an integral part of global internet culture with a plethora of MEMEs and GIFs available for everyone to enjoy and share. The token is also designed to reward builders and active users of its ecosystem through various incentives.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 KWAK إلى AUD
A$--
|1 KWAK إلى GBP
￡--
|1 KWAK إلى EUR
€--
|1 KWAK إلى USD
$--
|1 KWAK إلى MYR
RM--
|1 KWAK إلى TRY
₺--
|1 KWAK إلى JPY
¥--
|1 KWAK إلى RUB
₽--
|1 KWAK إلى INR
₹--
|1 KWAK إلى IDR
Rp--
|1 KWAK إلى PHP
₱--
|1 KWAK إلى EGP
￡E.--
|1 KWAK إلى BRL
R$--
|1 KWAK إلى CAD
C$--
|1 KWAK إلى BDT
৳--
|1 KWAK إلى NGN
₦--
|1 KWAK إلى UAH
₴--
|1 KWAK إلى VES
Bs--
|1 KWAK إلى PKR
Rs--
|1 KWAK إلى KZT
₸--
|1 KWAK إلى THB
฿--
|1 KWAK إلى TWD
NT$--
|1 KWAK إلى CHF
Fr--
|1 KWAK إلى HKD
HK$--
|1 KWAK إلى MAD
.د.م--