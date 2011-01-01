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أعلى نظام MultiversX البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام MultiversX البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 59.12
-0.35%
+2.32%
+8.99%
$ 14.96B
$ 15.41K
2
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.736
0.00%
+4.50%
+3.06%
$ 83.37M
$ 24.88K
3
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2914
+0.24%
-1.38%
-4.41%
$ 20.51M
$ 206.55K
4
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007138
+0.24%
-3.44%
-38.95%
$ 10.76M
$ 157.17M
5
SuperRare
SuperRare
RARE
$ 0.01226
+0.74%
+1.33%
-0.08%
$ 10.07M
$ 10.02M
6
Wrapped EGLD
Wrapped EGLD
WEGLD
$ 2.77
0.00%
+0.04%
+3.75%
$ 5.97M
$ 55.12K
7
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.00475721
0.00%
+0.05%
+11.80%
$ 2.93M
$ 2.48K
8
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.001689
-0.29%
+2.27%
-0.18%
$ 1.94M
$ 16.00M
9
Hatom
Hatom
HTM
$ 0.01603689
0.00%
+0.04%
+4.45%
$ 1.30M
$ 2.19K
10
xExchange
xExchange
MEX
$ 2.54862E-7
+0.39%
+2.70%
+4.05%
$ 1.04M
--
11
XOXNO Staked EGLD
XOXNO Staked EGLD
XEGLD
$ 3.09
0.00%
+0.04%
+3.69%
$ 986.69K
$ 118.33
12
XOXNO
XOXNO
XOXNO
$ 0.01163609
-0.02%
+0.04%
-6.22%
$ 838.58K
$ 81.22
13
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0.00019437
-0.01%
-0.03%
+42.30%
$ 184.25K
$ 883.70
14
Itheum
Itheum
ITHEUM
$ 0.00017017
-0.16%
+0.02%
-2.33%
$ 140.82K
$ 273.07
15
holoride
holoride
RIDE
$ 0.00013452
-0.16%
+0.04%
+2.99%
$ 118.36K
$ 2.00
16
AshSwap
AshSwap
ASH
$ 0.00024516
-0.01%
+0.03%
+3.13%
$ 106.12K
$ 40.29
17
Pepe on Doge
Pepe on Doge
PODGE
$ 6.493E-5
0.00%
+0.90%
+1.00%
$ 64.92K
--
18
DoctorX
DoctorX
DRX
$ 1.57167E-7
0.00%
-0.10%
-0.13%
$ 31.92K
--
19
KWAK
KWAK
KWAK
$ 3.12E-5
+0.48%
+4.10%
+3.55%
$ 31.20K
--
20
Proteo DeFi
Proteo DeFi
PROTEO
$ 0.00228634
+0.07%
+0.02%
+1.85%
$ 23.14K
$ 58.01
21
PADAWAN
PADAWAN
PADAWAN
$ 0.00168822
-0.16%
+0.06%
+11.38%
$ 16.85K
$ 36.80
22
HodlerRewards
HodlerRewards
REWARD
$ 7.471E-5
0.00%
+0.50%
0.00%
$ 11.11K
--
23
BOBER
BOBER
BOBER
$ 0.0000499
0.00%
+5.72%
+12.64%
--
$ 164.02M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام MultiversX البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام MultiversX البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 23 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $15.10B.
ما هو التوكن نظام MultiversX البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام MultiversX البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر BOBER أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 5.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام MultiversX البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 23 نظام MultiversX البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام MultiversX البيئي الشائعة HYPE, EGLD, CYBER. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام MultiversX البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام MultiversX البيئي حوالي $15.10B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام MultiversX البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.