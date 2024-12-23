سعر Keyboard Cat (KEYCAT)
سعر Keyboard Cat (KEYCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 525.95K. يتم تحديث سعر KEYCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Keyboard Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.84K
- تغيير سعر Keyboard Cat خلال اليوم هو -3.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.84M
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خلال اليوم، كان سعر Keyboard Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Keyboard Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Keyboard Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Keyboard Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.75%
|30 يوم
|$ 0
|-45.47%
|60 يوم
|$ 0
|-54.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Keyboard Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.45%
-3.75%
-22.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The oldest cat meme there is…dating back to 1984!
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