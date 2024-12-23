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سعر Keyboard Cat (KEYCAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 525.95K . يتم تحديث سعر KEYCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Keyboard Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.84K - تغيير سعر Keyboard Cat خلال اليوم هو -3.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.84M

أداء سعر Keyboard Cat (KEYCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Keyboard Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Keyboard Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Keyboard Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Keyboard Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.75% 30 يوم $ 0 -45.47% 60 يوم $ 0 -54.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Keyboard Cat (KEYCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Keyboard Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0090355$ 0.0090355 $ 0.0090355 تغير السعر (1 ساعة) +0.45% تغير السعر (1يوم) -3.75% تغير السعر (7 أيام) -22.59%

معلومات سوق Keyboard Cat (KEYCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: