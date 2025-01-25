سعر Keira (KEIRA)
سعر Keira (KEIRA) المباشر لليوم هو USD 0.0018049. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KEIRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Keira الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.47K
- تغيير سعر Keira خلال اليوم هو +0.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Keira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Keira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Keira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Keira مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.81%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Keira: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
+0.81%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira’s capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that’s personalized, engaging, and scalable.
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