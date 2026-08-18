سعر KarmaVerse by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع KarmaVerse by Virtuals (KARMA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KARMA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KARMA.

يحتل KarmaVerse by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,327.75، مع عرض متداول قدره 850.00M KARMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KARMA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KARMA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-20.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق KarmaVerse by Virtuals (KARMA)

القيمة السوقية $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.39K$ 20.39K $ 20.39K إمداد دورة التداول 850.00M 850.00M 850.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ KarmaVerse by Virtuals هي $ 17.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KARMA يبلغ 850.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.39K.