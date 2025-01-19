سعر KaboChan (KABO)
سعر KaboChan (KABO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KABO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KaboChan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 688.00
- تغيير سعر KaboChan خلال اليوم هو -0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KaboChan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KaboChan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KaboChan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KaboChan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.59%
|30 يوم
|$ 0
|-29.49%
|60 يوم
|$ 0
|-52.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KaboChan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.59%
-1.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEET $KABO $KABO is a decentralized memecoin on the ETH network. "Vitalik's Favorite Dog Kabo! This crypto-pawioneer's best friend is always by his side, bringing joy and loyalty to the blockchain world." The team behind $KABO is leaving no stone unturned when it comes to marketing. They are investing in various channels, including social media, ads, and press releases, to spread the word about the project and attract more participants. Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity has been burned, and ownership is renounced. preventing the chances of a rug pull. $KABO is a community-driven project that aims to create a fun and engaging ecosystem for meme lovers. Here's what you need to know.
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