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سعر Kabila (KBL) المباشر لليوم هو USD 0.02451941 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.72M . يتم تحديث سعر KBL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kabila الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.25K - تغيير سعر Kabila خلال اليوم هو +1.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 111.50M

أداء سعر Kabila (KBL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kabila مقابل USD هو $ +0.00038549 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kabila مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kabila مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kabila مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00038549 +1.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kabila (KBL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kabila: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02408118$ 0.02408118 $ 0.02408118 24 ساعة مرتفع $ 0.02551888$ 0.02551888 $ 0.02551888 عالية طوال الوقت $ 0.03464478$ 0.03464478 $ 0.03464478 تغير السعر (1 ساعة) -0.42% تغير السعر (1يوم) +1.60% تغير السعر (7 أيام) -7.62%

معلومات سوق Kabila (KBL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: