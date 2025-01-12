سعر Kabila (KBL)
سعر Kabila (KBL) المباشر لليوم هو USD 0.02451941. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.72M. يتم تحديث سعر KBL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kabila الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.25K
- تغيير سعر Kabila خلال اليوم هو +1.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 111.50M
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خلال اليوم، كان سعر Kabila مقابل USD هو $ +0.00038549 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kabila مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kabila مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kabila مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00038549
|+1.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kabila: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
+1.60%
-7.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization. The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community. Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership. The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem.
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