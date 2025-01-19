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سعر JUST Stablecoin (USDJ) المباشر لليوم هو USD 1.14 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USDJ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JUST Stablecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 339.89K - تغيير سعر JUST Stablecoin خلال اليوم هو -0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر JUST Stablecoin (USDJ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JUST Stablecoin مقابل USD هو $ -0.001826645183014 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JUST Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0119247420 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JUST Stablecoin مقابل USD هو $ +0.0332299740 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JUST Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0067148467806119 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001826645183014 -0.16% 30 يوم $ -0.0119247420 -1.04% 60 يوم $ +0.0332299740 +2.91% 90 يوم $ -0.0067148467806119 -0.58%

تحليل سعر JUST Stablecoin (USDJ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JUST Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 24 ساعة مرتفع $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 عالية طوال الوقت $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.16% تغير السعر (7 أيام) -0.84%

معلومات سوق JUST Stablecoin (USDJ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: