سعر JUST Stablecoin (USDJ)
سعر JUST Stablecoin (USDJ) المباشر لليوم هو USD 1.14. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDJ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JUST Stablecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 339.89K
- تغيير سعر JUST Stablecoin خلال اليوم هو -0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JUST Stablecoin مقابل USD هو $ -0.001826645183014 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JUST Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0119247420 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JUST Stablecoin مقابل USD هو $ +0.0332299740 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JUST Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0067148467806119 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001826645183014
|-0.16%
|30 يوم
|$ -0.0119247420
|-1.04%
|60 يوم
|$ +0.0332299740
|+2.91%
|90 يوم
|$ -0.0067148467806119
|-0.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر JUST Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.16%
-0.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USDJ is a stablecoin of TRON. It’s generated through decentralized smart contracts on the TRON network. Anyone can pledge TRX as collateral to generate USDJ. USDJ enters into free circulation as any other cryptocurrency does once generated. It is pegged to the US dollar through Collateralized Debt Positions (CDPs), and also has autonomous feedback mechanisms.
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