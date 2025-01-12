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سعر Junkcoin (JKC) المباشر لليوم هو USD 0.081859 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.17M . يتم تحديث سعر JKC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Junkcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 148.20K - تغيير سعر Junkcoin خلال اليوم هو -11.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.10M

أداء سعر Junkcoin (JKC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Junkcoin مقابل USD هو $ -0.01071066004828973 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Junkcoin مقابل USD هو $ -0.0583915800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Junkcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Junkcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01071066004828973 -11.57% 30 يوم $ -0.0583915800 -71.33% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Junkcoin (JKC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Junkcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.081298$ 0.081298 $ 0.081298 24 ساعة مرتفع $ 0.092865$ 0.092865 $ 0.092865 عالية طوال الوقت $ 0.747856$ 0.747856 $ 0.747856 تغير السعر (1 ساعة) -1.93% تغير السعر (1يوم) -11.57% تغير السعر (7 أيام) -33.92%

معلومات سوق Junkcoin (JKC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: