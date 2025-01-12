سعر Junkcoin (JKC)
سعر Junkcoin (JKC) المباشر لليوم هو USD 0.081859. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.17M. يتم تحديث سعر JKC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Junkcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 148.20K
- تغيير سعر Junkcoin خلال اليوم هو -11.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.10M
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خلال اليوم، كان سعر Junkcoin مقابل USD هو $ -0.01071066004828973 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Junkcoin مقابل USD هو $ -0.0583915800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Junkcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Junkcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01071066004828973
|-11.57%
|30 يوم
|$ -0.0583915800
|-71.33%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Junkcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.93%
-11.57%
-33.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community!
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