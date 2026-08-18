سعر JojoWorld اليوم

السعر المباشر لمشروع JojoWorld (JOJO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JOJO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JOJO.

يحتل JojoWorld حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,161.79، مع عرض متداول قدره 112.00M JOJO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JOJO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.82444، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JOJO بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-3.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.62.

معلومات سوق JojoWorld (JOJO)

القيمة السوقية $ 17.16K$ 17.16K $ 17.16K الحجم (24 ساعة) $ 6.62$ 6.62 $ 6.62 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 122.58K$ 122.58K $ 122.58K إمداد دورة التداول 112.00M 112.00M 112.00M إجمالي العرض 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ JojoWorld هي $ 17.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.62. العرض المتداول لـ JOJO يبلغ 112.00M، مع إجمالي عرض 800000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 122.58K.