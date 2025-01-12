سعر Joeing737 (JEOING737)
سعر Joeing737 (JEOING737) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.68K. يتم تحديث سعر JEOING737 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Joeing737 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.00
- تغيير سعر Joeing737 خلال اليوم هو -0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر Joeing737 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Joeing737 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Joeing737 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Joeing737 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.41%
|30 يوم
|$ 0
|-26.76%
|60 يوم
|$ 0
|-46.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Joeing737: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-0.41%
-17.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Do you take this coin, in richness and in poorness, poorness is underlined, in impotence and in potence, in quiet solitude or blasting across the alkali flats in a jet-powered, monkey-navigated...... it just goes on like this....
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