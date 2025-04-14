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سعر Jellyverse (JLY) المباشر لليوم هو USD 0.00506763 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 740.38K . يتم تحديث سعر JLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jellyverse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Jellyverse خلال اليوم هو -5.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 145.86M

أداء سعر Jellyverse (JLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jellyverse مقابل USD هو $ -0.00029476196244603 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jellyverse مقابل USD هو $ -0.0016294472 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jellyverse مقابل USD هو $ -0.0028152448 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jellyverse مقابل USD هو $ -0.015184016202443376 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00029476196244603 -5.49% 30 يوم $ -0.0016294472 -32.15% 60 يوم $ -0.0028152448 -55.55% 90 يوم $ -0.015184016202443376 -74.97%

تحليل سعر Jellyverse (JLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jellyverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00501619$ 0.00501619 $ 0.00501619 24 ساعة مرتفع $ 0.00536974$ 0.00536974 $ 0.00536974 عالية طوال الوقت $ 0.134589$ 0.134589 $ 0.134589 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) -5.49% تغير السعر (7 أيام) +17.62%

معلومات سوق Jellyverse (JLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: