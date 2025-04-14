سعر Jellyverse (JLY)
سعر Jellyverse (JLY) المباشر لليوم هو USD 0.00506763. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 740.38K. يتم تحديث سعر JLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jellyverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Jellyverse خلال اليوم هو -5.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 145.86M
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خلال اليوم، كان سعر Jellyverse مقابل USD هو $ -0.00029476196244603 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jellyverse مقابل USD هو $ -0.0016294472 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jellyverse مقابل USD هو $ -0.0028152448 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jellyverse مقابل USD هو $ -0.015184016202443376 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00029476196244603
|-5.49%
|30 يوم
|$ -0.0016294472
|-32.15%
|60 يوم
|$ -0.0028152448
|-55.55%
|90 يوم
|$ -0.015184016202443376
|-74.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jellyverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.69%
-5.49%
+17.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY.
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