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سعر infinite backrooms (IB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 602.65K . يتم تحديث سعر IB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق infinite backrooms الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.35K - تغيير سعر infinite backrooms خلال اليوم هو +19.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.95M

أداء سعر infinite backrooms (IB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر infinite backrooms مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر infinite backrooms مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر infinite backrooms مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر infinite backrooms مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +19.69% 30 يوم $ 0 -12.29% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر infinite backrooms (IB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر infinite backrooms: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01155285$ 0.01155285 $ 0.01155285 تغير السعر (1 ساعة) +1.23% تغير السعر (1يوم) +19.69% تغير السعر (7 أيام) -18.82%

معلومات سوق infinite backrooms (IB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: