سعر HEX Dollar Coin (HEXDC)
سعر HEX Dollar Coin (HEXDC) المباشر لليوم هو USD 0.992095. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HEXDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HEX Dollar Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.54K
- تغيير سعر HEX Dollar Coin خلال اليوم هو -0.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HEX Dollar Coin مقابل USD هو $ -0.0057927516125053 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HEX Dollar Coin مقابل USD هو $ +0.0003591383 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HEX Dollar Coin مقابل USD هو $ -0.0051525445 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HEX Dollar Coin مقابل USD هو $ -0.0049225163002333 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0057927516125053
|-0.58%
|30 يوم
|$ +0.0003591383
|+0.04%
|60 يوم
|$ -0.0051525445
|-0.51%
|90 يوم
|$ -0.0049225163002333
|-0.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HEX Dollar Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.03%
-0.58%
-1.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HEXDC: HEX Dollar Coin is the stablecoin that may be issued from a user's collateralized debt position and freely transferred/traded to any wallet address. Intended to maintain parity with the US dollar, and can always be redeemed directly with the system. 1 HEXDC is always exchangeable for $1 USD value of HEX.
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