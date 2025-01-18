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سعر HEX Dollar Coin (HEXDC) المباشر لليوم هو USD 0.992095 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HEXDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HEX Dollar Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.54K - تغيير سعر HEX Dollar Coin خلال اليوم هو -0.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HEX Dollar Coin (HEXDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HEX Dollar Coin مقابل USD هو $ -0.0057927516125053 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HEX Dollar Coin مقابل USD هو $ +0.0003591383 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HEX Dollar Coin مقابل USD هو $ -0.0051525445 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HEX Dollar Coin مقابل USD هو $ -0.0049225163002333 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0057927516125053 -0.58% 30 يوم $ +0.0003591383 +0.04% 60 يوم $ -0.0051525445 -0.51% 90 يوم $ -0.0049225163002333 -0.49%

تحليل سعر HEX Dollar Coin (HEXDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HEX Dollar Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.981812$ 0.981812 $ 0.981812 24 ساعة مرتفع $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 عالية طوال الوقت $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 تغير السعر (1 ساعة) -1.03% تغير السعر (1يوم) -0.58% تغير السعر (7 أيام) -1.12%

معلومات سوق HEX Dollar Coin (HEXDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: