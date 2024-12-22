سعر HDOKI (OKI)
سعر HDOKI (OKI) المباشر لليوم هو USD 0.00389253. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 926.53K. يتم تحديث سعر OKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HDOKI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.81K
- تغيير سعر HDOKI خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 238.03M
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خلال اليوم، كان سعر HDOKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HDOKI مقابل USD هو $ +0.0039495088 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HDOKI مقابل USD هو $ +0.0060104470 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HDOKI مقابل USD هو $ +0.002409707311132342 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ +0.0039495088
|+101.46%
|60 يوم
|$ +0.0060104470
|+154.41%
|90 يوم
|$ +0.002409707311132342
|+162.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HDOKI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-0.01%
-0.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We take great pleasure in introducing you to the exceptional world of HDOKI - an innovative entertainment ecosystem imagined and created by OKI NEXT TECH. The ecosystem offers crypto-backed rewards, cultivating an environment where competition, rewards, staking, and trading of NFTs & OKI Tokens converge seamlessly within a diverse multiproduct/multi-partner universe. At the core of HDOKI's vision lies an unwavering commitment to provide cutting-edge games and applications, all unified under a singular ecosystem. Our approach is fortified by the principles of large-scale portability, primarily utilizing Progressive Web Apps (PWAs), accompanied by swift and secure transactions enabled by Solana, the pioneering crypto computing platform. HDOKI proudly stands as a 3E project, embodying Equitable-Earning-Entertainment. Our platform seamlessly integrates Use-to-Earn mechanics, granting users the ability to earn, stake, and amass OKI Tokens - a utility token built upon the robust Solana blockchain architecture. Serving as the catalyst for the Use-Play-And-Earn economy, HDOKI's ecosystem encompasses an array of captivating Apps, Games, Connected Board Games, Boosting Memberships, and a dynamic NFT marketplace. All of these facets are meticulously managed through the proprietary HDOKI Console, a subscriber-based web interface meticulously tailored to fulfill the aspirations of our dynamic community and support a buyback economic strategy. This console ensures accessibility without compromise, merging user-friendly simplicity with unparalleled functionality.
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