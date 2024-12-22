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سعر HDOKI (OKI) المباشر لليوم هو USD 0.00389253 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 926.53K . يتم تحديث سعر OKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HDOKI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.81K - تغيير سعر HDOKI خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 238.03M

أداء سعر HDOKI (OKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HDOKI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HDOKI مقابل USD هو $ +0.0039495088 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HDOKI مقابل USD هو $ +0.0060104470 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HDOKI مقابل USD هو $ +0.002409707311132342 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ +0.0039495088 +101.46% 60 يوم $ +0.0060104470 +154.41% 90 يوم $ +0.002409707311132342 +162.51%

تحليل سعر HDOKI (OKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HDOKI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00388397$ 0.00388397 $ 0.00388397 24 ساعة مرتفع $ 0.00391298$ 0.00391298 $ 0.00391298 عالية طوال الوقت $ 0.0182903$ 0.0182903 $ 0.0182903 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.54%

معلومات سوق HDOKI (OKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: