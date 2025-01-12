سعر HanChain (HAN)
سعر HanChain (HAN) المباشر لليوم هو USD 0.00498078. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 908.01K. يتم تحديث سعر HAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HanChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.09M
- تغيير سعر HanChain خلال اليوم هو -0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 182.40M
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خلال اليوم، كان سعر HanChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HanChain مقابل USD هو $ -0.0012559948 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HanChain مقابل USD هو $ -0.0016266599 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HanChain مقابل USD هو $ -0.0021675489201748935 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.38%
|30 يوم
|$ -0.0012559948
|-25.21%
|60 يوم
|$ -0.0016266599
|-32.65%
|90 يوم
|$ -0.0021675489201748935
|-30.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HanChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-0.38%
-9.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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