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سعر HanChain (HAN) المباشر لليوم هو USD 0.00498078 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 908.01K . يتم تحديث سعر HAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HanChain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.09M - تغيير سعر HanChain خلال اليوم هو -0.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 182.40M

أداء سعر HanChain (HAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HanChain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HanChain مقابل USD هو $ -0.0012559948 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HanChain مقابل USD هو $ -0.0016266599 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HanChain مقابل USD هو $ -0.0021675489201748935 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.38% 30 يوم $ -0.0012559948 -25.21% 60 يوم $ -0.0016266599 -32.65% 90 يوم $ -0.0021675489201748935 -30.32%

تحليل سعر HanChain (HAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HanChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0049725$ 0.0049725 $ 0.0049725 24 ساعة مرتفع $ 0.00507109$ 0.00507109 $ 0.00507109 عالية طوال الوقت $ 26.97$ 26.97 $ 26.97 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -0.38% تغير السعر (7 أيام) -9.40%

معلومات سوق HanChain (HAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: