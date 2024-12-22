سعر HAMI ($HAMI)
سعر HAMI ($HAMI) المباشر لليوم هو USD 0.00233894. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.33M. يتم تحديث سعر $HAMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HAMI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.95K
- تغيير سعر HAMI خلال اليوم هو -5.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.71M
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خلال اليوم، كان سعر HAMI مقابل USD هو $ -0.000134124083614767 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HAMI مقابل USD هو $ -0.0009696078 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HAMI مقابل USD هو $ -0.0000792699 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HAMI مقابل USD هو $ +0.0002159469148120087 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000134124083614767
|-5.42%
|30 يوم
|$ -0.0009696078
|-41.45%
|60 يوم
|$ -0.0000792699
|-3.38%
|90 يوم
|$ +0.0002159469148120087
|+10.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HAMI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-5.42%
-25.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$HAMI is an token created by Baird Business for a Youtube Solana Token creation guide. It has since become an amazing, positive crypto community that continues to grow every day.
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