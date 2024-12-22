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سعر HAMI ($HAMI) المباشر لليوم هو USD 0.00233894 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.33M . يتم تحديث سعر $HAMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HAMI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.95K - تغيير سعر HAMI خلال اليوم هو -5.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.71M

أداء سعر HAMI ($HAMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HAMI مقابل USD هو $ -0.000134124083614767 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HAMI مقابل USD هو $ -0.0009696078 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HAMI مقابل USD هو $ -0.0000792699 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HAMI مقابل USD هو $ +0.0002159469148120087 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000134124083614767 -5.42% 30 يوم $ -0.0009696078 -41.45% 60 يوم $ -0.0000792699 -3.38% 90 يوم $ +0.0002159469148120087 +10.17%

تحليل سعر HAMI ($HAMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HAMI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00232206$ 0.00232206 $ 0.00232206 24 ساعة مرتفع $ 0.00247864$ 0.00247864 $ 0.00247864 عالية طوال الوقت $ 0.03055938$ 0.03055938 $ 0.03055938 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -5.42% تغير السعر (7 أيام) -25.95%

معلومات سوق HAMI ($HAMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: