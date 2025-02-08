سعر Half Orange Drinking Lemonade (HODL)
سعر Half Orange Drinking Lemonade (HODL) المباشر لليوم هو USD 0.00009928. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.26K. يتم تحديث سعر HODL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Half Orange Drinking Lemonade الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.67K
- تغيير سعر Half Orange Drinking Lemonade خلال اليوم هو -1.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M
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خلال اليوم، كان سعر Half Orange Drinking Lemonade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Half Orange Drinking Lemonade مقابل USD هو $ -0.0000341733 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Half Orange Drinking Lemonade مقابل USD هو $ -0.0000868028 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Half Orange Drinking Lemonade مقابل USD هو $ -0.0019661450831282973 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.72%
|30 يوم
|$ -0.0000341733
|-34.42%
|60 يوم
|$ -0.0000868028
|-87.43%
|90 يوم
|$ -0.0019661450831282973
|-95.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Half Orange Drinking Lemonade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.74%
-1.72%
-34.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to.
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