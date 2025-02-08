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سعر Half Orange Drinking Lemonade (HODL) المباشر لليوم هو USD 0.00009928 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.26K . يتم تحديث سعر HODL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Half Orange Drinking Lemonade الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.67K - تغيير سعر Half Orange Drinking Lemonade خلال اليوم هو -1.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M

أداء سعر Half Orange Drinking Lemonade (HODL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Half Orange Drinking Lemonade مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Half Orange Drinking Lemonade مقابل USD هو $ -0.0000341733 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Half Orange Drinking Lemonade مقابل USD هو $ -0.0000868028 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Half Orange Drinking Lemonade مقابل USD هو $ -0.0019661450831282973 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.72% 30 يوم $ -0.0000341733 -34.42% 60 يوم $ -0.0000868028 -87.43% 90 يوم $ -0.0019661450831282973 -95.19%

تحليل سعر Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Half Orange Drinking Lemonade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00009802$ 0.00009802 $ 0.00009802 24 ساعة مرتفع $ 0.00011625$ 0.00011625 $ 0.00011625 عالية طوال الوقت $ 0.01266971$ 0.01266971 $ 0.01266971 تغير السعر (1 ساعة) -0.74% تغير السعر (1يوم) -1.72% تغير السعر (7 أيام) -34.47%

معلومات سوق Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: