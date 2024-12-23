سعر Guacamole (GUAC)
سعر Guacamole (GUAC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.74M. يتم تحديث سعر GUAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Guacamole الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.68K
- تغيير سعر Guacamole خلال اليوم هو +5.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 98.99T
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خلال اليوم، كان سعر Guacamole مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Guacamole مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Guacamole مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Guacamole مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.25%
|30 يوم
|$ 0
|-42.27%
|60 يوم
|$ 0
|-34.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Guacamole: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
+5.25%
-25.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GUAC is the native, fairly launched, token for the community-centric Guacamole ecosystem and the AvocaDAO. Guacamole blends playful branding, Defi innovations, and consumer rewards programs into our MemeFi platform. Our goal is to welcome new users into the crypto space with engaging and straightforward applications that add an element of enjoyment and thrill to their experience.
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