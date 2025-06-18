سعر Gradients (SN56)
سعر Gradients (SN56) المباشر لليوم هو USD 29.98. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.85M. يتم تحديث سعر SN56 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gradients الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Gradients خلال اليوم هو +8.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.26M
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خلال اليوم، كان سعر Gradients مقابل USD هو $ +2.43 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gradients مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gradients مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gradients مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +2.43
|+8.82%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gradients: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
+8.82%
-15.38%
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