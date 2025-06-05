سعر GINI ($GINI)
سعر GINI ($GINI) المباشر لليوم هو USD 0.050213. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $GINI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GINI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 293.66K
- تغيير سعر GINI خلال اليوم هو +1.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GINI مقابل USD هو $ +0.00062796 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GINI مقابل USD هو $ +0.0003629847 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GINI مقابل USD هو $ +0.0035717712 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GINI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00062796
|+1.27%
|30 يوم
|$ +0.0003629847
|+0.72%
|60 يوم
|$ +0.0035717712
|+7.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GINI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+1.27%
+0.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KALP Network is redefining blockchain innovation as the world’s first public permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries.
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