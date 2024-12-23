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سعر Galeon (GALEON) المباشر لليوم هو USD 0.02956195 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.25M . يتم تحديث سعر GALEON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Galeon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 254.03K - تغيير سعر Galeon خلال اليوم هو -0.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 718.69M

أداء سعر Galeon (GALEON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Galeon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Galeon مقابل USD هو $ -0.0041854311 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Galeon مقابل USD هو $ +0.0056552128 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Galeon مقابل USD هو $ +0.011081747364345654 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.29% 30 يوم $ -0.0041854311 -14.15% 60 يوم $ +0.0056552128 +19.13% 90 يوم $ +0.011081747364345654 +59.97%

تحليل سعر Galeon (GALEON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Galeon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02865064$ 0.02865064 $ 0.02865064 24 ساعة مرتفع $ 0.03040941$ 0.03040941 $ 0.03040941 عالية طوال الوقت $ 0.04084258$ 0.04084258 $ 0.04084258 تغير السعر (1 ساعة) +0.60% تغير السعر (1يوم) -0.29% تغير السعر (7 أيام) -8.92%

معلومات سوق Galeon (GALEON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: