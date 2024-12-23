سعر Galeon (GALEON)
سعر Galeon (GALEON) المباشر لليوم هو USD 0.02956195. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.25M. يتم تحديث سعر GALEON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Galeon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 254.03K
- تغيير سعر Galeon خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 718.69M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GALEON مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GALEON.
خلال اليوم، كان سعر Galeon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Galeon مقابل USD هو $ -0.0041854311 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Galeon مقابل USD هو $ +0.0056552128 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Galeon مقابل USD هو $ +0.011081747364345654 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.29%
|30 يوم
|$ -0.0041854311
|-14.15%
|60 يوم
|$ +0.0056552128
|+19.13%
|90 يوم
|$ +0.011081747364345654
|+59.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Galeon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.60%
-0.29%
-8.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GALEON إلى AUD
A$0.0470035005
|1 GALEON إلى GBP
￡0.0233539405
|1 GALEON إلى EUR
€0.0280838525
|1 GALEON إلى USD
$0.02956195
|1 GALEON إلى MYR
RM0.133028775
|1 GALEON إلى TRY
₺1.0402850205
|1 GALEON إلى JPY
¥4.624671458
|1 GALEON إلى RUB
₽3.038377221
|1 GALEON إلى INR
₹2.510992033
|1 GALEON إلى IDR
Rp476.8055784085
|1 GALEON إلى PHP
₱1.739425138
|1 GALEON إلى EGP
￡E.1.5044076355
|1 GALEON إلى BRL
R$0.179736656
|1 GALEON إلى CAD
C$0.0422735885
|1 GALEON إلى BDT
৳3.5181676695
|1 GALEON إلى NGN
₦45.761307361
|1 GALEON إلى UAH
₴1.2348026515
|1 GALEON إلى VES
Bs1.50765945
|1 GALEON إلى PKR
Rs8.1954593985
|1 GALEON إلى KZT
₸15.4611954695
|1 GALEON إلى THB
฿1.01101869
|1 GALEON إلى TWD
NT$0.9646064285
|1 GALEON إلى CHF
Fr0.0263101355
|1 GALEON إلى HKD
HK$0.2296963515
|1 GALEON إلى MAD
.د.م0.296210739