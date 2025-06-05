سعر Gakster (GAK)
سعر Gakster (GAK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.74K. يتم تحديث سعر GAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gakster الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Gakster خلال اليوم هو -13.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Gakster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gakster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gakster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gakster مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.77%
|30 يوم
|$ 0
|-49.51%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gakster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-13.77%
-8.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This meme coin representing a famous cat meme was launched eleven months ago on pump dot fun on Solana but never bonded until few weeks ago. Now spontaneously people started to create memes and post them on x while organizing themselves creating social accounts for the memecoin. Gakster has now an active engaged community that keeps creating and sharing memes by taking this cat as reference. Since interest is growing and there is no real developer or team behind it I decided to apply for a listing on coin gecko
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