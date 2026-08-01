سعر GaiAI اليوم

السعر المباشر لمشروع GaiAI (GAIX) اليوم هو $ 0.00718462، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GAIX الحالي إلى USD هو $ 0.00718462 لكل GAIX.

يحتل GaiAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,179,476، مع عرض متداول قدره 164.17M GAIX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GAIX بين $ 0.00712535 (أدنى) و$ 0.00718626 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.229919، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GAIX بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+0.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 116.78K.

معلومات سوق GaiAI (GAIX)

القيمة السوقية $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M الحجم (24 ساعة) $ 116.78K$ 116.78K $ 116.78K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.18M$ 7.18M $ 7.18M إمداد دورة التداول 164.17M 164.17M 164.17M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GaiAI هي $ 1.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 116.78K. العرض المتداول لـ GAIX يبلغ 164.17M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.18M.