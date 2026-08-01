سعر Gaia Everworld اليوم

السعر المباشر لمشروع Gaia Everworld (GAIA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GAIA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GAIA.

يحتل Gaia Everworld حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42,210، مع عرض متداول قدره 422.47M GAIA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GAIA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.37، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GAIA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Gaia Everworld (GAIA)

القيمة السوقية $ 42.21K$ 42.21K $ 42.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 49.96K$ 49.96K $ 49.96K إمداد دورة التداول 422.47M 422.47M 422.47M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gaia Everworld هي $ 42.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GAIA يبلغ 422.47M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 49.96K.