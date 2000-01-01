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أعلى لعبة تقمص الأدوار الجماعية عبر الإنترنت التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع لعبة تقمص الأدوار الجماعية عبر الإنترنت. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02085
-0.43%
+0.10%
-2.38%
$ 247.03M
$ 6.29M
2
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005133
+0.41%
-5.74%
+2.78%
$ 12.86M
$ 12.11M
3
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0014447
+0.12%
-13.61%
-12.02%
$ 9.35M
$ 56.84M
4
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000123
0.00%
-4.00%
-1.64%
$ 2.98M
$ 2.79M
5
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00904076
-0.20%
-0.02%
-0.55%
$ 2.65M
$ 11.87K
6
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00402
-0.49%
+2.03%
+2.54%
$ 2.13M
$ 9.11M
7
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.0017372
0.00%
--
-6.04%
$ 1.79M
$ 7.94
8
Wrapped NCG
Wrapped NCG
WNCG
$ 0.00407713
-0.06%
-0.01%
+0.14%
$ 1.56M
$ 18.97K
9
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.0233
-0.09%
-43.80%
-63.53%
$ 1.04M
$ 6.42M
10
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006651
+0.20%
+0.17%
+11.38%
$ 964.38K
$ 168.99M
11
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00103815
+0.19%
-0.05%
-11.63%
$ 910.68K
$ 1.78K
12
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00020098
-0.52%
+0.01%
-2.82%
$ 802.11K
$ 272.64
13
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01150751
+0.25%
+0.00%
+2.37%
$ 669.76K
$ 377.22
14
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0.00100129
0.00%
0.00%
-0.58%
$ 648.26K
$ 13.62K
15
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00142809
-0.04%
-0.00%
-6.48%
$ 533.60K
$ 1.31K
16
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00975681
+0.34%
+0.01%
+1.78%
$ 477.81K
$ 179.61
17
END
END
END
$ 0.00302517
+0.29%
+0.01%
-1.87%
$ 393.55K
$ 26.85
18
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00034469
0.00%
--
-1.19%
$ 344.69K
$ 19.29
19
Kindra by virtuals
Kindra by virtuals
KINDRA
$ 0.00016841
-0.31%
+0.01%
+10.77%
$ 168.47K
$ 401.99
20
Sekuya
Sekuya
SKYA
$ 0.0002806
-0.78%
-0.43%
-1.38%
$ 153.54K
$ 45.41M
21
World Of Claudecraft
World Of Claudecraft
WOC
$ 0.00014293
-0.30%
-0.06%
+8.26%
$ 142.55K
$ 3.16K
22
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 3.448E-12
0.00%
-4.60%
-4.46%
$ 136.50K
--
23
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057613
0.00%
--
0.00%
$ 110.18K
$ 4.15
24
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00022299
-0.02%
--
+1.83%
$ 109.16K
$ 77.28
25
HermesWorld
HermesWorld
HERMESWORLD
$ 4.892E-5
-2.32%
-1.20%
-29.27%
$ 48.92K
--
26
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.00019429
0.00%
--
-5.32%
$ 44.86K
$ 1.17
27
Gaia Everworld
Gaia Everworld
GAIA
$ 9.991E-5
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 42.21K
--
28
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.84E-6
0.00%
-0.10%
-0.21%
$ 40.71K
--
29
DEEPSPACE
DEEPSPACE
DPS
$ 0.00051697
0.00%
--
0.00%
$ 37.88K
$ 1.12
30
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 9.97E-5
0.00%
+0.20%
+9.69%
$ 34.57K
--
31
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.25E-6
-0.31%
-0.60%
+1.56%
$ 32.13K
--
32
SEKA
SEKA
SEKA
$ 3.121E-5
-0.32%
-1.00%
-1.01%
$ 31.21K
--
33
Metaverser
Metaverser
MTVT
$ 4.801E-5
0.00%
-15.90%
0.00%
$ 22.39K
--
34
Valora
Valora
VALORA
$ 1.228E-5
-29.26%
-34.90%
-52.37%
$ 11.10K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة لعبة تقمص الأدوار الجماعية عبر الإنترنت ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
لعبة تقمص الأدوار الجماعية عبر الإنترنت تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 34 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $288.32M.
ما هو التوكن لعبة تقمص الأدوار الجماعية عبر الإنترنت الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين لعبة تقمص الأدوار الجماعية عبر الإنترنت التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WOD أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 2.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة لعبة تقمص الأدوار الجماعية عبر الإنترنت الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 34 لعبة تقمص الأدوار الجماعية عبر الإنترنت التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة لعبة تقمص الأدوار الجماعية عبر الإنترنت الشائعة MON, BIGTIME, TLM. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة لعبة تقمص الأدوار الجماعية عبر الإنترنت ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة لعبة تقمص الأدوار الجماعية عبر الإنترنت حوالي $288.32M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع لعبة تقمص الأدوار الجماعية عبر الإنترنت ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.