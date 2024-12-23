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سعر FXN (FXN) المباشر لليوم هو USD 0.04146081 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.27M . يتم تحديث سعر FXN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FXN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.79M - تغيير سعر FXN خلال اليوم هو +63.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 899.99M

أداء سعر FXN (FXN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FXN مقابل USD هو $ +0.01608144 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FXN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FXN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FXN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01608144 +63.36% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FXN (FXN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FXN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02537937$ 0.02537937 $ 0.02537937 24 ساعة مرتفع $ 0.054456$ 0.054456 $ 0.054456 عالية طوال الوقت $ 0.088495$ 0.088495 $ 0.088495 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) +63.36% تغير السعر (7 أيام) -32.97%

معلومات سوق FXN (FXN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: