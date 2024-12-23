سعر FXN (FXN)
سعر FXN (FXN) المباشر لليوم هو USD 0.04146081. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.27M. يتم تحديث سعر FXN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FXN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.79M
- تغيير سعر FXN خلال اليوم هو +63.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.99M
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خلال اليوم، كان سعر FXN مقابل USD هو $ +0.01608144 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FXN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FXN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FXN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01608144
|+63.36%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FXN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+63.36%
-32.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FXN created the first ever universal AI Swarm Tech. By being universal, FXN can integrate with any framework that exists or will exist. FXN also created Room2Room, which allows agents to be connected with each other as well as have a narrator/director. This technology allows developers and creators to bring more life to their agents and brands they want to build. The proof of technology exists in the current 5 running agents.
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