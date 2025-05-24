سعر Frog on ETH (FROG)
سعر Frog on ETH (FROG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 140.72K. يتم تحديث سعر FROG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frog on ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Frog on ETH خلال اليوم هو -3.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 415.54B
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خلال اليوم، كان سعر Frog on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frog on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frog on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frog on ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.60%
|30 يوم
|$ 0
|+120.56%
|60 يوم
|$ 0
|+60.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frog on ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.96%
-3.60%
-3.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THE MOST UNIQUE MEME Welcome to Frog Token, where hilarity meets crypto! Inspired by the legendary frog meme from Pepa the Pig, our token hops into the world of decentralized finance with a ribbiting twist. Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados as we leapfrog into the future of finance. With a dedicated team and a vibrant community, Frog Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! #Frog #PepeMemeFinance BIRTH OF A NEW FROG! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Pepa the G Show Meme Token thrives on engagement and participation. MEME-POWERED Embrace the internet’s favorite frog with a token that embodies the essence of viral humor and fun. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.
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