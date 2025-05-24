احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FROG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FROG.

سعر Frog on ETH (FROG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 140.72K . يتم تحديث سعر FROG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frog on ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Frog on ETH خلال اليوم هو -3.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 415.54B

أداء سعر Frog on ETH (FROG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frog on ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frog on ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frog on ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frog on ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.60% 30 يوم $ 0 +120.56% 60 يوم $ 0 +60.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frog on ETH (FROG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frog on ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.96% تغير السعر (1يوم) -3.60% تغير السعر (7 أيام) -3.59%

معلومات سوق Frog on ETH (FROG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: