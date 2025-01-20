سعر Floki Cash (FLOKICASH)
سعر Floki Cash (FLOKICASH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLOKICASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Floki Cash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.51
- تغيير سعر Floki Cash خلال اليوم هو -3.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Floki Cash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Floki Cash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Floki Cash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Floki Cash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.43%
|30 يوم
|$ 0
|+1.34%
|60 يوم
|$ 0
|+22.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Floki Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-3.43%
-3.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FlokiCash is the utility token in the ecosystem. FlokiCash is the people's Cryptocurrency, the utility token of the vast ecosystem, sending you to the Moon and rescuing FlokiCash. Right from the launch SatoshiMavis and the community burned more than 50% of the tokens to reduce the supply. Then listed tokens on Dex exchanges and locked all LP tokens for 5 years. It means our community is completely secure and completely decentralized. We pledge by action, and let's see how strong we are going forward.
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