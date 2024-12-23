سعر Flat Earth Coin (FLAT)
سعر Flat Earth Coin (FLAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 456.86K. يتم تحديث سعر FLAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flat Earth Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.22K
- تغيير سعر Flat Earth Coin خلال اليوم هو -6.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Flat Earth Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flat Earth Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flat Earth Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flat Earth Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.95%
|30 يوم
|$ 0
|-69.35%
|60 يوم
|$ 0
|-84.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flat Earth Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.62%
-6.95%
-43.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Flat earth memecoin. Join a tribe of Tartarian giants who have defeated the final boss of conspiracy theories: flat earth. Combine this freedom with the power of memes and censorship resistant permission less cryptocurrencies….and welcome to an orbit-bending paradigm shift. The FE meme is pre-viral. Right now it is still niche, although much less niche than you think, particularly in the based corners of crypto twitter. But with normies like Candace Owens and Tucker Carlson floating with the idea of flat earth it is just a matter of time before conspiracy season kicks off.
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