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سعر Flat Earth Coin (FLAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 456.86K . يتم تحديث سعر FLAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flat Earth Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.22K - تغيير سعر Flat Earth Coin خلال اليوم هو -6.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Flat Earth Coin (FLAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flat Earth Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flat Earth Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flat Earth Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flat Earth Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.95% 30 يوم $ 0 -69.35% 60 يوم $ 0 -84.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flat Earth Coin (FLAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flat Earth Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0039142$ 0.0039142 $ 0.0039142 تغير السعر (1 ساعة) +0.62% تغير السعر (1يوم) -6.95% تغير السعر (7 أيام) -43.04%

معلومات سوق Flat Earth Coin (FLAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: