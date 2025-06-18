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سعر FlameWire (SN97) المباشر لليوم هو USD 0.662869 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.24K . يتم تحديث سعر SN97 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FlameWire الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر FlameWire خلال اليوم هو -12.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 53.16K

أداء سعر FlameWire (SN97) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FlameWire مقابل USD هو $ -0.0963470145673047 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FlameWire مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FlameWire مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FlameWire مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0963470145673047 -12.69% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FlameWire (SN97)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FlameWire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.626079$ 0.626079 $ 0.626079 24 ساعة مرتفع $ 0.782851$ 0.782851 $ 0.782851 عالية طوال الوقت $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 تغير السعر (1 ساعة) -8.52% تغير السعر (1يوم) -12.69% تغير السعر (7 أيام) -59.05%

معلومات سوق FlameWire (SN97)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: