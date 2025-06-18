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سعر FlameWire (SN97)

USD

مخطط سعر FlameWire (SN97) المباشر

$0.662869
$0.662869$0.662869
-12.60%(1D)

سعر FlameWire (SN97) لليوم

سعر FlameWire (SN97) المباشر لليوم هو USD 0.662869. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.24K. يتم تحديث سعر SN97 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FlameWire الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FlameWire خلال اليوم هو -12.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 53.16K

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أداء سعر FlameWire (SN97) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FlameWire مقابل USD هو $ -0.0963470145673047 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FlameWire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FlameWire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FlameWire مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0963470145673047-12.69%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر FlameWire (SN97)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FlameWire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.626079
$ 0.626079$ 0.626079

$ 0.782851
$ 0.782851$ 0.782851

$ 2.5
$ 2.5$ 2.5

-8.52%

-12.69%

-59.05%

معلومات سوق FlameWire (SN97)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 35.24K
$ 35.24K$ 35.24K

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53.16K
53.16K 53.16K

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المصدر FlameWire (SN97)

الموقع الرسمي

توكنوميكس FlameWire (SN97)

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عملة SN97 إلى العملات المحلية

1 SN97 إلى VND
17,443.397735
1 SN97 إلى AUD
A$1.02081826
1 SN97 إلى GBP
0.49052306
1 SN97 إلى EUR
0.57006734
1 SN97 إلى USD
$0.662869
1 SN97 إلى MYR
RM2.81056456
1 SN97 إلى TRY
26.20321157
1 SN97 إلى JPY
¥96.2485788
1 SN97 إلى RUB
52.02858781
1 SN97 إلى INR
57.2718816
1 SN97 إلى IDR
Rp10,866.70317936
1 SN97 إلى KRW
909.28392206
1 SN97 إلى PHP
37.66421658
1 SN97 إلى EGP
￡E.33.22299428
1 SN97 إلى BRL
R$3.63915081
1 SN97 إلى CAD
C$0.90150184
1 SN97 إلى BDT
81.02910656
1 SN97 إلى NGN
1,022.9394408
1 SN97 إلى UAH
27.52894957
1 SN97 إلى VES
Bs67.612638
1 SN97 إلى PKR
Rs187.77753032
1 SN97 إلى KZT
343.81026423
1 SN97 إلى THB
฿21.62278678
1 SN97 إلى TWD
NT$19.58115026
1 SN97 إلى AED
د.إ2.43272923
1 SN97 إلى CHF
Fr0.53692389
1 SN97 إلى HKD
HK$5.19689296
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.د.م6.03873659
1 SN97 إلى MXN
$12.594511