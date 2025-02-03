احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TPU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TPU.

سعر First bitcoin kid (TPU) المباشر لليوم هو USD 0.00113759 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M . يتم تحديث سعر TPU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق First bitcoin kid الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.17M - تغيير سعر First bitcoin kid خلال اليوم هو +36.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر First bitcoin kid (TPU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر First bitcoin kid مقابل USD هو $ +0.0003024 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر First bitcoin kid مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر First bitcoin kid مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر First bitcoin kid مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0003024 +36.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر First bitcoin kid (TPU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر First bitcoin kid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00192837$ 0.00192837 $ 0.00192837 عالية طوال الوقت $ 0.00192837$ 0.00192837 $ 0.00192837 تغير السعر (1 ساعة) -19.98% تغير السعر (1يوم) +36.21% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق First bitcoin kid (TPU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: