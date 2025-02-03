سعر First bitcoin kid (TPU)
سعر First bitcoin kid (TPU) المباشر لليوم هو USD 0.00113759. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M. يتم تحديث سعر TPU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق First bitcoin kid الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.17M
- تغيير سعر First bitcoin kid خلال اليوم هو +36.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر First bitcoin kid مقابل USD هو $ +0.0003024 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر First bitcoin kid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر First bitcoin kid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر First bitcoin kid مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0003024
|+36.21%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر First bitcoin kid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-19.98%
+36.21%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This kid posted a YouTube video about Bitcoin in 2011 when he was 12yrs old and BTC price was only $8.00!!! For the past 13yrs that video went unnoticed... Now some solana degens unearthed this historic video and etched it into the blockchain as a memecoin... The *First Bitcoin Kid (TPU)* project is an innovative initiative aimed at educating and empowering the younger generation about cryptocurrency, blockchain technology, and financial literacy. The project's name, "First Bitcoin Kid," symbolizes the idea of introducing children and teenagers to the world of digital assets and teaching them how to navigate this new financial landscape from an early age. The core focus of the TPU (Tokenized Project Unit) model in this project is to provide a hands-on, interactive experience where participants can learn about Bitcoin and other cryptocurrencies, while also engaging with blockchain technologies in a meaningful way. The project typically incorporates elements like gamified learning, smart contracts, and tokenomics to create an immersive educational platform that makes the complex world of cryptocurrencies more approachable and accessible for young learners. In addition to the educational aspect, *First Bitcoin Kid (TPU)* aims to introduce practical use cases for digital assets, allowing young users to earn, spend, and trade tokens in a controlled environment. This not only builds knowledge but also provides them with practical experience that could be valuable in a rapidly digitizing financial world. Through its innovative approach, the project seeks to bridge the gap between traditional finance and emerging digital economies, helping to cultivate a new generation of informed digital natives.
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