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سعر Fate Adventure (FA) المباشر لليوم هو USD 0.552297 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fate Adventure الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.31K - تغيير سعر Fate Adventure خلال اليوم هو +4.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fate Adventure (FA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fate Adventure مقابل USD هو $ +0.02414104 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fate Adventure مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fate Adventure مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fate Adventure مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02414104 +4.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fate Adventure (FA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fate Adventure: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.528156$ 0.528156 $ 0.528156 24 ساعة مرتفع $ 0.578758$ 0.578758 $ 0.578758 عالية طوال الوقت $ 0.578758$ 0.578758 $ 0.578758 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +4.57% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Fate Adventure (FA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: