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أعلى الألعاب على سلسلة الكتل التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع الألعاب على سلسلة الكتل. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002028
+0.10%
-0.10%
+0.15%
$ 194.46M
$ 3.51B
2
WINK
WINK
WIN
$ 0.0000299
0.00%
-0.79%
-3.66%
$ 29.86M
$ 1.77B
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03724
+0.57%
-0.99%
0.00%
$ 28.55M
$ 3.11M
4
QUEST
QUEST
$QUEST
$ 0.062803
-0.21%
0.00%
-7.82%
$ 11.10M
$ 14.98K
5
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005743
+0.66%
+2.83%
+6.54%
$ 2.30M
$ 13.28M
6
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00886389
-2.94%
-0.04%
-2.65%
$ 1.22M
$ 69.08K
7
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00026555
+0.19%
--
-7.97%
$ 771.10K
$ 286.71
8
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00092199
-0.08%
+0.01%
-6.28%
$ 770.97K
$ 1.97K
9
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00196096
+0.15%
-0.14%
-9.41%
$ 430.08K
$ 100.65
10
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
0.00%
$ 337.97K
$ 45.75
11
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
$ 9.94049E-7
-0.34%
+0.50%
-2.54%
$ 311.06K
--
12
VEE
VEE
VEE
$ 2.678E-5
+0.07%
+1.60%
-18.50%
$ 177.24K
--
13
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 9.081E-5
+0.52%
+3.10%
+0.18%
$ 98.45K
--
14
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3.99E-6
0.00%
+1.70%
0.00%
$ 48.23K
--
15
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0.00431965
0.00%
-0.02%
-6.29%
$ 27.86K
$ 1.67
16
TriviAgent by Virtuals
TriviAgent by Virtuals
TRIVI
$ 2.305E-5
-1.16%
+3.00%
+6.32%
$ 21.81K
--
17
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003605
+1.46%
+3.29%
-7.45%
--
$ 18.40M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة الألعاب على سلسلة الكتل ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
الألعاب على سلسلة الكتل تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 17 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $270.49M.
ما هو التوكن الألعاب على سلسلة الكتل الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين الألعاب على سلسلة الكتل التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر RICE أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 3.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة الألعاب على سلسلة الكتل الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 17 الألعاب على سلسلة الكتل التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة الألعاب على سلسلة الكتل الشائعة FLOKI, WIN, PLAY. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة الألعاب على سلسلة الكتل ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة الألعاب على سلسلة الكتل حوالي $270.49M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع الألعاب على سلسلة الكتل ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.