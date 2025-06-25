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سعر Farting Unicorn (FU) المباشر لليوم هو USD 0.00007609 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.59K . يتم تحديث سعر FU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Farting Unicorn الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Farting Unicorn خلال اليوم هو +56.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 899.60M

أداء سعر Farting Unicorn (FU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Farting Unicorn مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Farting Unicorn مقابل USD هو $ -0.0000209469 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Farting Unicorn مقابل USD هو $ -0.0000240052 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Farting Unicorn مقابل USD هو $ -0.0026720768269039123 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +56.31% 30 يوم $ -0.0000209469 -27.52% 60 يوم $ -0.0000240052 -31.54% 90 يوم $ -0.0026720768269039123 -97.23%

تحليل سعر Farting Unicorn (FU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Farting Unicorn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00004823$ 0.00004823 $ 0.00004823 24 ساعة مرتفع $ 0.00007646$ 0.00007646 $ 0.00007646 عالية طوال الوقت $ 0.01017719$ 0.01017719 $ 0.01017719 تغير السعر (1 ساعة) +6.39% تغير السعر (1يوم) +56.31% تغير السعر (7 أيام) +9.11%

معلومات سوق Farting Unicorn (FU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: