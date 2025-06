ما هو Farting Unicorn ( FU )

Farting Unicorn ($FU) is a 100% community-driven cryptocurrency designed to bring fun, innovation, and transparency to the blockchain ecosystem. Evolving from its origins as a lighthearted concept, $FU has become a unique project that combines community collaboration, decentralized governance, and impactful utility. This whitepaper outlines the vision, technical framework, use cases, and roadmap for $FU.

المصدر Farting Unicorn (FU) مستند تقني الموقع الرسمي

توكنوميكس Farting Unicorn (FU)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Farting Unicorn (FU) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FU والتوكن الشاملة الآن!