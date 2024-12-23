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سعر Extra Finance (EXTRA) المباشر لليوم هو USD 0.070156 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.06M . يتم تحديث سعر EXTRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Extra Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.25K - تغيير سعر Extra Finance خلال اليوم هو -0.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 299.80M

أداء سعر Extra Finance (EXTRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Extra Finance مقابل USD هو $ -0.00065795444017328 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Extra Finance مقابل USD هو $ -0.0164195908 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Extra Finance مقابل USD هو $ -0.0141961297 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Extra Finance مقابل USD هو $ +0.00089149707914785 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00065795444017328 -0.92% 30 يوم $ -0.0164195908 -23.40% 60 يوم $ -0.0141961297 -20.23% 90 يوم $ +0.00089149707914785 +1.29%

تحليل سعر Extra Finance (EXTRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Extra Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.069409$ 0.069409 $ 0.069409 24 ساعة مرتفع $ 0.072102$ 0.072102 $ 0.072102 عالية طوال الوقت $ 0.287855$ 0.287855 $ 0.287855 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -0.92% تغير السعر (7 أيام) -20.28%

معلومات سوق Extra Finance (EXTRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: