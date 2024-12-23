احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XED مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XED.

سعر Exeedme (XED) المباشر لليوم هو USD 0.01903624 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M . يتم تحديث سعر XED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Exeedme الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 217.28K - تغيير سعر Exeedme خلال اليوم هو -1.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 90.00M

أداء سعر Exeedme (XED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Exeedme مقابل USD هو $ -0.00025902963016332 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Exeedme مقابل USD هو $ -0.0022885006 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Exeedme مقابل USD هو $ +0.0030324235 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Exeedme مقابل USD هو $ -0.00617994248152534 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00025902963016332 -1.34% 30 يوم $ -0.0022885006 -12.02% 60 يوم $ +0.0030324235 +15.93% 90 يوم $ -0.00617994248152534 -24.50%

تحليل سعر Exeedme (XED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Exeedme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01873356$ 0.01873356 $ 0.01873356 24 ساعة مرتفع $ 0.01968901$ 0.01968901 $ 0.01968901 عالية طوال الوقت $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 تغير السعر (1 ساعة) +0.98% تغير السعر (1يوم) -1.34% تغير السعر (7 أيام) -14.63%

معلومات سوق Exeedme (XED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: