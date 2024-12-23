سعر Exeedme (XED)
سعر Exeedme (XED) المباشر لليوم هو USD 0.01903624. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M. يتم تحديث سعر XED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Exeedme الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 217.28K
- تغيير سعر Exeedme خلال اليوم هو -1.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 90.00M
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خلال اليوم، كان سعر Exeedme مقابل USD هو $ -0.00025902963016332 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Exeedme مقابل USD هو $ -0.0022885006 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Exeedme مقابل USD هو $ +0.0030324235 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Exeedme مقابل USD هو $ -0.00617994248152534 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00025902963016332
|-1.34%
|30 يوم
|$ -0.0022885006
|-12.02%
|60 يوم
|$ +0.0030324235
|+15.93%
|90 يوم
|$ -0.00617994248152534
|-24.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Exeedme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.98%
-1.34%
-14.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Exeedme is a blockchain-powered tournament platform allowing gamers at all skill-levels to monetise their skills.
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