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سعر Everyworld (EVERY) المباشر لليوم هو USD 0.00316508 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.20M . يتم تحديث سعر EVERY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Everyworld الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.06K - تغيير سعر Everyworld خلال اليوم هو +3.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.01B

أداء سعر Everyworld (EVERY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Everyworld مقابل USD هو $ +0.00010441 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Everyworld مقابل USD هو $ +0.0011088655 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Everyworld مقابل USD هو $ +0.0009323410 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Everyworld مقابل USD هو $ +0.000443041533015085 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00010441 +3.41% 30 يوم $ +0.0011088655 +35.03% 60 يوم $ +0.0009323410 +29.46% 90 يوم $ +0.000443041533015085 +16.28%

تحليل سعر Everyworld (EVERY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Everyworld: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00298042$ 0.00298042 $ 0.00298042 24 ساعة مرتفع $ 0.00326268$ 0.00326268 $ 0.00326268 عالية طوال الوقت $ 0.076885$ 0.076885 $ 0.076885 تغير السعر (1 ساعة) -2.50% تغير السعر (1يوم) +3.41% تغير السعر (7 أيام) -18.85%

معلومات سوق Everyworld (EVERY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: