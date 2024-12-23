سعر Everyworld (EVERY)
سعر Everyworld (EVERY) المباشر لليوم هو USD 0.00316508. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.20M. يتم تحديث سعر EVERY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Everyworld الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.06K
- تغيير سعر Everyworld خلال اليوم هو +3.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.01B
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خلال اليوم، كان سعر Everyworld مقابل USD هو $ +0.00010441 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Everyworld مقابل USD هو $ +0.0011088655 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Everyworld مقابل USD هو $ +0.0009323410 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Everyworld مقابل USD هو $ +0.000443041533015085 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010441
|+3.41%
|30 يوم
|$ +0.0011088655
|+35.03%
|60 يوم
|$ +0.0009323410
|+29.46%
|90 يوم
|$ +0.000443041533015085
|+16.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Everyworld: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.50%
+3.41%
-18.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld’s dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology.
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