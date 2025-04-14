سعر ENTROPY (ENT)
سعر ENTROPY (ENT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 655.52K. يتم تحديث سعر ENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ENTROPY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ENTROPY خلال اليوم هو -1.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.13B
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خلال اليوم، كان سعر ENTROPY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ENTROPY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ENTROPY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ENTROPY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.33%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ENTROPY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-1.33%
+19.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched on August 8, 2024, ENTROPY is a mineable memecoin project, where the token is mined in a DePIN-like way. ENTROPY miners mine entropy, which is literally nothing, generating useless randomness for which they are rewarded. With no VCs, no airdrops, and no founder allocation, ENTROPY is all about miners. At ENTROPY, miners eat first. With a goal of never generating network revenue, ENTROPY seeks to be the lower bound of crypto: A token with a lower market must be doing nothing, but with extra steps.
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