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سعر Elmo (ELMO) المباشر لليوم هو USD 0.00212269 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 624.40K . يتم تحديث سعر ELMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elmo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Elmo خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 294.24M

أداء سعر Elmo (ELMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elmo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elmo مقابل USD هو $ +0.0066754314 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elmo مقابل USD هو $ +0.0049713563 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elmo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ +0.0066754314 +314.48% 60 يوم $ +0.0049713563 +234.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Elmo (ELMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elmo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00207299$ 0.00207299 $ 0.00207299 24 ساعة مرتفع $ 0.00214523$ 0.00214523 $ 0.00214523 عالية طوال الوقت $ 0.03034979$ 0.03034979 $ 0.03034979 تغير السعر (1 ساعة) +1.66% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +6.87%

معلومات سوق Elmo (ELMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: