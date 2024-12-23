سعر EchoLeaks by Virtuals (ECHO)
سعر EchoLeaks by Virtuals (ECHO) المباشر لليوم هو USD 0.0015419. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.54M. يتم تحديث سعر ECHO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EchoLeaks by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.34K
- تغيير سعر EchoLeaks by Virtuals خلال اليوم هو -7.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.26M
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خلال اليوم، كان سعر EchoLeaks by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000129673988261696 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EchoLeaks by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EchoLeaks by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EchoLeaks by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000129673988261696
|-7.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EchoLeaks by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-7.75%
-34.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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