احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DTRXBT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DTRXBT.

سعر DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) المباشر لليوم هو USD 0.0021141 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.11M . يتم تحديث سعر DTRXBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DTRXBT by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.92K - تغيير سعر DTRXBT by Virtuals خلال اليوم هو -22.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M

أداء سعر DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DTRXBT by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00061601351416187 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DTRXBT by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0013972433 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DTRXBT by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DTRXBT by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00061601351416187 -22.56% 30 يوم $ -0.0013972433 -66.09% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DTRXBT by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00207456$ 0.00207456 $ 0.00207456 24 ساعة مرتفع $ 0.00278485$ 0.00278485 $ 0.00278485 عالية طوال الوقت $ 0.01910059$ 0.01910059 $ 0.01910059 تغير السعر (1 ساعة) -0.83% تغير السعر (1يوم) -22.56% تغير السعر (7 أيام) -43.67%

معلومات سوق DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: