سعر DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)
سعر DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) المباشر لليوم هو USD 0.0021141. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.11M. يتم تحديث سعر DTRXBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DTRXBT by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.92K
- تغيير سعر DTRXBT by Virtuals خلال اليوم هو -22.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M
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خلال اليوم، كان سعر DTRXBT by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00061601351416187 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DTRXBT by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0013972433 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DTRXBT by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DTRXBT by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00061601351416187
|-22.56%
|30 يوم
|$ -0.0013972433
|-66.09%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DTRXBT by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.83%
-22.56%
-43.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites.
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€0.001944972
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$0.0021141
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RM0.009344322
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₺0.077228073
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¥0.312210288
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₽0.188302887
|1 DTRXBT إلى INR
₹0.184328379
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Rp34.657371504
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₱0.121328199
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￡E.0.107163729
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R$0.01226178
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C$0.003023163
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৳0.256778586
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₦3.198316185
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₴0.08710092
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฿0.07145658
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HK$0.016426557
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