سعر Doge Caucus (DOGECAUCUS)
سعر Doge Caucus (DOGECAUCUS) المباشر لليوم هو USD 1.67. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.67M. يتم تحديث سعر DOGECAUCUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doge Caucus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 272.73K
- تغيير سعر Doge Caucus خلال اليوم هو +4.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر Doge Caucus مقابل USD هو $ +0.072976 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Caucus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Caucus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Caucus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.072976
|+4.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge Caucus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.74%
+4.57%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.
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