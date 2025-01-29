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سعر Doge Caucus (DOGECAUCUS) المباشر لليوم هو USD 1.67 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.67M . يتم تحديث سعر DOGECAUCUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Doge Caucus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 272.73K - تغيير سعر Doge Caucus خلال اليوم هو +4.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Doge Caucus (DOGECAUCUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doge Caucus مقابل USD هو $ +0.072976 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Caucus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Caucus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Caucus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.072976 +4.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Doge Caucus (DOGECAUCUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge Caucus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 24 ساعة مرتفع $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 عالية طوال الوقت $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 تغير السعر (1 ساعة) +4.74% تغير السعر (1يوم) +4.57% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Doge Caucus (DOGECAUCUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: