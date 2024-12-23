سعر Dmarketplace ($DMP)
سعر Dmarketplace ($DMP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 267.58K. يتم تحديث سعر $DMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dmarketplace الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.99K
- تغيير سعر Dmarketplace خلال اليوم هو +9.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 82.82B
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خلال اليوم، كان سعر Dmarketplace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dmarketplace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dmarketplace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dmarketplace مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.67%
|30 يوم
|$ 0
|+247.00%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dmarketplace: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
+9.67%
-55.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
dMarketplace is a cutting-edge decentralized e-commerce platform that seamlessly integrates Web3 technologies, blockchain infrastructure, and artificial intelligence (AI) to revolutionize everyday transactions. By facilitating the exchange of on-chain digital assets for real-world products, dMarketplace promotes the widespread adoption of cryptocurrencies for daily use. Our mission is to construct a robust e-commerce ecosystem that enhances the utility of cryptocurrency ownership, incentivizes the exchange of goods through digital currencies, and bridges the existing gap between the decentralized Web3 environment and traditional commerce. This whitepaper delves into the technical architecture of dMarketplace, elucidating how its decentralized framework, augmented by sophisticated AI and blockchain mechanisms, empowers users to engage in secure, transparent, and efficient crypto-commerce.
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