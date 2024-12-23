سعر Didi Bam Bam (DDBAM)
سعر Didi Bam Bam (DDBAM) المباشر لليوم هو USD 0.155362. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.26M. يتم تحديث سعر DDBAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Didi Bam Bam الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.85K
- تغيير سعر Didi Bam Bam خلال اليوم هو +1.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر Didi Bam Bam مقابل USD هو $ +0.00297304 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Didi Bam Bam مقابل USD هو $ -0.0286520464 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Didi Bam Bam مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Didi Bam Bam مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00297304
|+1.95%
|30 يوم
|$ -0.0286520464
|-18.44%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Didi Bam Bam: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+1.95%
-36.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality. Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone. Didi Bam Bam isn’t just another meme coin; it’s a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members. Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we’re on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey: We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space.
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