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سعر Didi Bam Bam (DDBAM) المباشر لليوم هو USD 0.155362 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.26M . يتم تحديث سعر DDBAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Didi Bam Bam الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.85K - تغيير سعر Didi Bam Bam خلال اليوم هو +1.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر Didi Bam Bam (DDBAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Didi Bam Bam مقابل USD هو $ +0.00297304 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Didi Bam Bam مقابل USD هو $ -0.0286520464 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Didi Bam Bam مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Didi Bam Bam مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00297304 +1.95% 30 يوم $ -0.0286520464 -18.44% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Didi Bam Bam (DDBAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Didi Bam Bam: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.147442$ 0.147442 $ 0.147442 24 ساعة مرتفع $ 0.155955$ 0.155955 $ 0.155955 عالية طوال الوقت $ 0.596253$ 0.596253 $ 0.596253 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +1.95% تغير السعر (7 أيام) -36.96%

معلومات سوق Didi Bam Bam (DDBAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: